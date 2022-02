Wilson: “Il vero Cabral ce l’ha la Fiorentina. Vlahovic? Fossi stato in lui…”

L'ex capitano della Lazio sul caso di omonimia: "I dati sono quelli, c'è poco da fare, il Cabral buono l'hanno preso i viola"

L'ex capitano della Lazio scudettata del '74 Pino Wilson è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue dichiarazioni: "Derby tra i due Cabral? Quello vero l'ha preso la Fiorentina. I dati sono quelli, c'è poco da fare, quello buono l'hanno preso i viola. Vlahovic? Molto dipende da quello che è il rapporto giocatore-tifoseria. Faccio fatica a vedere un giocatore che pensi alla maglia davanti a 7-8 milioni, i tempi sono cambiati. Mi dispiace perché in una città splendida come Firenze non c'è questo tipo di sentimento. Vivi bene, c'è un bel progetto, un allenatore che rappresenta una novità al giorno d'oggi, io un pensierino ce l'avrei fatto fossi stato nel serbo".