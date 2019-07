Voglio parlarvi di come la Fiorentina mi ha aiutato a sconfiggere il bullismo.

Era il 25 aprile 2009, avevo circa 8 anni. Io, tifosi della Viola fin da piccolo, nonostante un padre juventino e cittadino romano.

Durante le elementari sono stato preso di mira per vari motivi – uno dei quali la fede calcistica – da alcuni bulli, accesi tifosi della Roma. In quegli anni andavamo forte, ma contro la Roma non ci andava mai bene, fattore che portava i citati soggetti a darmi sempre più fastidio, soprattutto dopo ogni Roma-Fiorentina.

Quella sera, però, la Fiorentina vinse 4-1 contro la Roma: li devastammo con un siluro di Vargas da fuori, una doppietta di Gilardino e un gol di Gobbi a concludere il poker. Quella sera fui molto felice per la vittoria e per la soddisfazione di vedere finalmente la Viola trionfare contro i giallorossi, nonostante un po’ di paura per ciò che sarebbe potuto accadere il giorno dopo.

Quando, per mia sorpresa, nessuno disse niente, ma anzi i bulli iniziarono a parlarmi. E a trattarmi come un normale ragazzino della loro età. Fu così per il resto delle elementari.

Tengo a cuore quella partita perché grazie alla Fiorentina riuscii a fare qualcosa che ancora oggi per molti è difficile: sconfiggere il bullismo.

A.R.