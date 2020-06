“Vogliamo il nostro stadio”, venerdì i tifosi manifesteranno per le strade di Firenze: i dettagli

La TGR Rai Toscana riporta una nuova iniziativa che stanno preparando i tifosi della Fiorentina per venerdì 19 giugno. Ci sarà un giro per Firenze, organizzato dalla tifoseria gigliata, con un forte messaggio da portare: “Vogliamo il nostro stadio”. Le strade della città si coloreranno di viola con i vessilli dei tifosi e il percorso si concluderà allo stadio Franchi, luogo più che simbolico della protesta. L’appuntamento è all’Ipercoop di Ponte a Greve, alle 20.00 la partenza verso viale Talenti per raggiungere lo stadio. Nel piazzale della Maratona, Piazzale Campioni del ’56, ci sarà una sorpresa top secret. Un’iniziativa che segue quella degli striscioni a favore di Commisso LEGGI QUI

Tutto il dibattito politico

Intanto Violanews ha ricostruito il percorso del dibattito politico sul nuovo stadio di Firenze dal 2006 ad oggi. (on line la prima parte fino al 2010)