VN – Kean assente anche oggi, quando rientra al Viola Park? Il punto

Moise Kean non si è ancora riaggregato alla squadra . L'attaccante è assente da inizio settimana su permesso della Fiorentina , mentre i compagni sono (da ieri) in ritiro al Viola Park per preparare la gara di domenica contro la Cremonese.

Bocche cucite da parte del club che sull'argomento mantiene il massimo riserbo - anche ieri il dg Ferrari ha evitato di parlarne - ma la speranza era che Kean fosse in campo per l'allenamento di oggi. Invece così non è stato e il rientro a Firenze dell'attaccante è atteso adesso per domani.