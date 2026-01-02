Viola News
VN – Kean assente anche oggi, quando rientra al Viola Park? Il punto

Bocche cucite da casa Fiorentina. L'attaccante dovrebbe tornare domani: per Vanoli si complica la preparazione del match contro la Cremonese
Moise Kean non si è ancora riaggregato alla squadra. L'attaccante è assente da inizio settimana su permesso della Fiorentina, mentre i compagni sono (da ieri) in ritiro al Viola Park per preparare la gara di domenica contro la Cremonese.

Bocche cucite da parte del club che sull'argomento mantiene il massimo riserbo - anche ieri il dg Ferrari ha evitato di parlarne - ma la speranza era che Kean fosse in campo per l'allenamento di oggi. Invece così non è stato e il rientro a Firenze dell'attaccante è atteso adesso per domani.

Kean dovrebbe sostenere dunque la seduta di rifinitura e resta dunque da capire se potrà essere in campo, dall'inizio o a gara in corso, nella fondamentale sfida salvezza con la Cremonese.

