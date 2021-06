VN – Italiano-Fiorentina ok, ma lo Spezia ancora non libera il suo staff

Ormai manca solo l'annuncio per l'arrivo del tecnico a Firenze: adesso resta da risolvere l'ultima questione

Ci siamo quasi, finalmente. La Fiorentina avrà il suo allenatore, che è stato scelto ed individuato in Vincenzo Italiano dopo la rottura con Gennaro Gattuso. Alla fine sarà il tecnico nato in Germania il nuovo mister viola, ma occorre aspettare ancora per l'annuncio ufficiale. Secondo quanto ci risulta, infatti, le due parti hanno un accordo valido da tempo, sulla base di 1,2 milioni a stagione fino a giugno 2023. Sia l'allenatore che il club gigliato hanno voluto sbloccare fortemente l'impasse nelle ultime ore. A questo punto resta da risolvere la delicatissima questione relativa allo staff tecnico - composto da otto elementi -, per il quale, ad ora, lo Spezia non ha dato ancora il via libera. Alla fine anche i collaboratori di Italiano lo raggiungeranno in riva all'Arno e l'obiettivo viola adesso è risolvere proprio questo aspetto.