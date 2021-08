VN – Maleh, richieste dalla Serie A. Ma il suo futuro è sempre più viola

Dopo qualche dubbio, Maleh sembra destinato a rimanere a Firenze. per Italiano è un punto fermo del centrocampo

Maleh non ha intenzione di lasciare la Fiorentina. A inizio stagione la dirigenza viola ha accarezzato l'idea di cederlo in prestito con il Venezia e lo Spezia che si sono molto interessati al giocatore. Adesso però, il giovane centrocampista sembra essere un punto fermo per Italiano.