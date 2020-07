VN – Fiorentina, stasera la cena di squadra per la fine campionato. Ma Iachini vuole tutti a letto presto

Si terrà questa sera la cena di fine stagione della Fiorentina. La squadra e lo staff tecnico – secondo quanto raccolto da Violanews.com – si ritroveranno a tavola per i saluti al termine di un campionato infinito. All’affiatamento del gruppo ha contribuito in maniera determinante Beppe Iachini che proprio ieri ha ricevuto la fiducia pubblica di Rocco Commisso e l’incarico per la panchina viola anche per la prossima stagione. La cena sarà anche l’occasione per un saluto formale a quei giocatori che saluteranno la Fiorentina per iniziare una nuova avventura nella propria carriera. Nessun eccesso però a tavola: Beppe Iachini ha già detto al gruppo che ci tiene a vincere l’ultima partita in casa della Spal per continuare il trend di crescita e chiudere il campionato nella parte sinistra della classifica.

