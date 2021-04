Dieci gol e dieci assist: scatta l’obbligo di riscatto della Juve per Chiesa

Federico Chiesa verrà ufficialmente riscattato dai bianconeri. Se comunque non c’erano dubbi sulla volontà dei bianconeri di prendere a titolo definitivo l’ex viola, adesso il riscatto, è diventato obbligatorio. Con l’assist di quest’oggi nel recupero di Juventus-Napoli, Chiesa ha infatti raggiunto una delle condizioni valide per la conferma in bianconero: 10 reti e 10 assist con la maglia della Juventus. La cifra pattuita per il riscatto verrà comunque pagata nel 2022.