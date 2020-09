Anche il secondo tampone a cui si è sottoposto ha dato esito negativo. Per questo motivo Borja Valero da oggi inizierà ad allenarsi insieme ai nuovi compagni di squadra della Fiorentina. Lo spagnolo sarà già convocato per la prima partita contro il Torino. Amrabat sarà assente per squalifica mentre Pulgar sta recuperando dopo aver superato il Coronavirus. E chissà che lo spagnolo già sabato non possa fare il suo secondo esordio in viola.