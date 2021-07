Vlahovic, occhio al Tottenham: gli Spurs preparano l’offerta. E c’è una novità

Il Tottenham non molla: pronta la proposta per il centravanti

Dusan Vlahovic resta il primo nome del Tottenham per l'attacco. Secondo quanto riportato dal Telegraph gli Spurs starebbero per presentare un'offerta alla Fiorentina da circa 60 milioni di euro e la novità è che il club inglese vorrebbe prendere il serbo a prescindere dalla cessione di Harry Kane. Paratici guarda dunque ancora in Serie A, dopo l'acquisto di Gollini e quello in dirittura di Romero. L'altra opzione per il Tottenham è rappresentata da Simy, meno costoso di Vlahovic, ma il centravanti della Fiorentina è il grande obiettivo. [CLICCA PER LEGGERE TUTTI I MOVIMENTI DI MERCATO DELLA SERIE A]