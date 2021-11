Vlahovic miete vittime: pressione e forza, highlander vero

Dusan Vlahovic segna sempre, nonostante tutto. Ecco i numeri da capo giro dell'attaccante serbo che ieri ha illuminato Firenze

Nonostante tutti gli occhi di Firenze e del mondo fossero puntati su di lui, nonostante la vicenda rinnovo abbia scosso indubbiamente il clima in casa viola e nonostante le poche possibilità creati dal reparto offensivo delle Fiorentina , Dusan Vlahovic continua e non smette di segnare.

Come riportato dal Corriere dello Sport, contro Lo Spezia è arrivata la seconda tripletta del serbo in Serie A. L'ultima risale alla vittoria della Fiorentina di Iachini a Benevento per 1 a 4. Inoltre, ritrova il gol su azione dopo 701 minuti e si iscrive nell'albo d'oro dei grandi attaccanti della Fiorentina. Con 25 gol nel 2021, Vlahovic è uno dei solo due giocatori viola ad aver segnato così tanto insieme a Kurt Hamrin (25 gol nel 1959 e 27 nel 1960). In Europa solo Haaland (26) e Lewandoski (36) hanno fatto meglio. Insomma, in questo modo il suo addio diventa ancora più amaro.