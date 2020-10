Vlahovic gioisce: “Felice dell’esordio in Nazionale A, ora vogliamo andare agli Europei”

Il viola Dusan Vlahovic ha esordito in Nazionale A ed ha raccontato la sua gioia dal ritiro della Serbia:

Sono contento di aver esordito in Nazionale A, mi resto l’amaro in bocca perché non siamo riusciti a battere l’Ungheria. Quella partita è alle nostre spalle, ora pensiamo al duello con la Turchia. Sarà una prova generale in vista di quella con la Scozia che deciderà chi andrà agli Europei il prossimo anno. Ho giocato in tutte le Nazionali ma giocare con la selezione maggiore è qualcosa di speciale. E’ un grande onore e un piacere essere qui. I miei compagni mi hanno accettato molto bene, ho giocato insieme a molti ragazzi e con alcuni ci sono anche uscito in privato. Ringrazio il ct per la fiducia, farò di tutto per ripagarla. La Scozia? Per noi sarà la partita più importante degli ultimi tre o quattro anni. Dobbiamo essere concentrati. Sono una squadra solida con buoni individualità. Crediamo in noi stessi e mi aspetto di ottenere un buon risultato.