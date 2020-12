Vlahovic: “Gioco senza paura, spirito e personalità giusti. Verona forte”

Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine dei primi 45 minuti di Fiorentina-Verona:

Paura? No, non ho paura. Altrimenti non giocavo a calcio, comunque dobbiamo continuare così e cercare di vincere. Penso che ci riusciremo perché lo spirito e la personalità sono giusti. Gara complicata? La partita è così, dobbiamo restare sempre sul pezzo. Il Verona è forte. Se non entri con determinazione non riesci a vincere.