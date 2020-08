Vlahovic, futuro in dubbio: il Verona ci prova

Dusan Vlahovic, che è stato per molti mesi un punto di riferimento della Fiorentina della scorsa stagione, vede il suo futuro sempre più in dubbio. Come riporta La Nazione, il ragazzo, che è un 2000, è molto richiesto in Serie A, anche se la Fiorentina crede ciecamente nelle qualità del ragazzo. Non si esclude, però, una partenza in prestito nel caso in cui i viola riuscissero a trovare un bomber capace di far fare il salto di qualità alla rosa, in modo da dare spazio al giovane. Su Vlahovic c’è il Verona, che nel campionato appena passato ha valorizzato tanti giovani talenti, e i viola vedrebbero di buon occhio un’operazione simile, che regalerebbe fra due anni un attaccante fatto e finito alla causa. Nel frattempo, a dimostrazione delle qualità di Vlahovic, è arrivata anche la chiamata con la nazionale serba, per i match di settembre contro Russia e Turchia, un’altra vetrina importante per il giovane attaccante.

