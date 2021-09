Vlahovic e i sogni dell’Inter: quel no che sta facendo sognare la Fiorentina

Dusan Vlahovic è nei sogni dell'Inter da ormai tanto tempo. Nonostante ciò Dusan è ancora a Firenze pronto a battere, finalmente, l'Inter

Dusan Vlahovic è stato uno dei nomi più caldi di questo calciomercato estivo. Il talento serbo è stato cercato dalle migliori squadre europee e non solo. Infatti, come riportato da TuttoSport, Vlahovic era il primo desiderio nella lista dell'Inter per sostituire Romelu Lukaku. I neroazzurri erano pronti a fare follie per il bomber viola ma si sono dovuti arrendere alla volontà e al "No" di Rocco Commisso.