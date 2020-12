L’attaccante viola Dusan Vlahovic ha parlato a Sky Sport alla fine del primo tempo di Fiorentina-Sassuolo: “Perché ho abbracciato Prandelli per esultare? Non ho segnato per cinque partite e il mister ha continuato a darmi fiducia. Spero che questo gol sia un nuovo inizio e che aiuti i miei compagni prima che me stesso. È un rigore che valeva tanto per la squadra. Daremo tutto per vincere”.