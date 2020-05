Vlahovic/2: “Sto benissimo e mi alleno forte”. Poi scherza col tifoso che gli chiede la C.L.

Continua il simpatico botta e risposta su Instagram tra Dusan Vlahovic ed i suoi followers. Queste le risposte arrivate dall’attaccante viola dopo quanto vi avevamo fatto sapere in mattinata (LEGGI):

Ci fai vincere la Champions? “Certo amico, oggi giocherà a Fifa, mi metterò punta e ti farò sognare :D”.

Come stai? “Prima di tutto devo ringraziare tutti quelli che mi stanno ancora chiedendo come sto e tutti quelli che mi hanno mandato tanti messaggi in questo periodo! Sto benissimo, mi alleno forte e non vedo l’ora di ricominciare”.

Benzema o Giroud? “KB9” (e posta la foto di Benzema).