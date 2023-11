Viviano: “Io da juventino mi vergognerei. Terracciano poteva fare meglio”

"Io mi aspetto che una squadra come la Juventus, che spende molto per i cartellini dei giocatori e degli ingaggi, proponga qualcosa in campo. Io se fossi un tifoso juventino mi vergognerei a leggere titoli come: "Allegri da una lezione di calcio a Italiano. Ieri se avessimo invertito i due portieri il risultato sarebbe stato diverso. Non che Terracciano sia scarso, ma Miretti poteva fare qualcosa di più. Szczesny invece ha fatto belle parate"