Viviano: “Impressionato dalla voglia di Barone”

Emiliano Viviano in diretta al Pentasport, ecco le sue parole.

Ho avuto una carriera da protagonista e capisco chi ha qualche problema a prendermi per la panchina, adesso a 34 anni non ho voglia di firmare tanto per firmare. Nella Fiorentina c’è stato poi anche il problema che io sono di Firenze, ne ho avute anche peggiori di situazioni… io non ho mai preso la multa in tutta la carriera, ma sono uno che non dice sempre sì e se devo dire una cosa la dico con educazione. In carriera mi sono trovato bene con Sinisa che è una persona diretta. Se vedo una cosa che non va bene per tutti la dico, per il gruppo non per me. L’unico mercato che ho potuto affrontare è stato quello di gennaio perché in estate ero bloccato dallo Sporting. Pradè? Lo stimo e lo conosco bene e poi Barone mi fece una grande impressione, chiedeva tanto guardava video di giocatori in continuazione. Venendo dall’altra parte del mondo sanno di dover imparare e lui lo faceva con passione. Su Montella mi aspettavo delle difficoltà perché con tanti nuovi devi anche adattarti un po’ e invece lui ha il suo gioco, poi Secondo me nella rosa c’erano diversi giocatori non adatti al suo modo di giocare. Milenkovic? E’ forte, ha fatto un paio d’anni molto bene ma deve confermarsi. Iachini l’ho visto lavorare e devo dire che siamo in buone mani, tutto il suo staff sono delle brave persone e anche competenti.