Il Corriere Fiorentino riporta una curiosità sulla squadra viola e l’allenatore Beppe Iachini. Al termine della vittoria di Napoli, scrive il giornale, mentre la squadra era sul pullman per andare verso la stazione e prendere il treno l’allenatore ha iniziato a parlare della prossima sfida contro il Genoa. Poco spazio dunque per i festeggiamenti, Iachini non ammette distrazioni e cali di tensione.