Vitale: “Vicenda-Vlahovic gestita malissimo. Salvezza? Benevento spacciato”

Ospite della trasmissione Zona Mista su Rtv38, l'ex direttore sportivo di Empoli e Lucchese ha toccato molti temi relativi ai viola

Pino Vitale a Zona Mista ha commentato come suo solito senza peli sulla lingua alcune situazioni relative al mondo viola. Partendo, ovviamente, dal gioiello gigliato, Dusan Vlahovic: "Il suo contratto doveva essere rinnovato mesi fa e invece ad oggi siamo ancora in questa situazione, ogni giorno che passa diventa sempre più complicata. Non capisco perché il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, non sia intervenuto. E' una situazione gestita male. E comunque in Italia nessuno ora può comprarlo. Poi non ripetiamo l'errore fatto con Chiesa: quest'anno deve accettare la proposta di rinnovo della Fiorentina, che lo ha cresciuto e valorizzato, altrimenti si va in tribuna". Poi sul discorso salvezza: "Guardate il calendario, non dico di stare tranquilli perché nel calcio può succedere di tutto, ma avete visto i prossimi impegni del Benevento? Deve andare a giocare in casa di Milan ed Atalanta: se non è spacciato, poco cimanca". Infine sulla squadra: "Alcuni giocatori mi hanno deluso, in primis Biraghi: quando è entrato con la Juve ho avuto paura, considerando tutti quei gol venuti dalla sua parte quest'anno...".