Vitale: “Senza trofei per la Fiorentina è una stagione modesta”

"Io sono ottimista sulla Fiorentina. Per me può vincere la Conference. Certo la Fiorentina parte favorita, ma il Basilea parte con un gol di vantaggio. Il Basilea si chiuderà, ma per me la Fiorentina può ribaltarla. La viola ha perso qualcosa in campionato, per essere concentrati sulle coppe. Italiano non lo dirà mai ma è così. I giocatori sono sicuro che andranno in campo per vincere. Alla squadra di Italiano deve rimanere qualcosa in mano, sennò sarà una stagione modesta."