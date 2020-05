Vitale: “La Serie A non vuole fermarsi perché ha bisogno dei soldi dei diritti tv. Commisso…”

Pino Vitale ha parlato a Lady Radio del futuro del calcio italiano: “Il protocollo è inapplicabile. Perché i medici devono essere responsabili di tutto? Perché il medico deve scontare anche nel calcio colpe che non ha? La decisione finale è difficile da prendere, è una tutta questione di soldi. La Serie C ha smesso, i dilettanti si fermeranno. Tutti hanno la volontà di fermarsi, tranne la Serie A che ha bisogno dei soldi dei diritti tv”. Poi ha aggiunto sulla Fiorentina: “Commisso si sta muovendo bene. Però credo che per fare una squadra importante si debba ripartire da Chiesa e dai tanti giovani che ha in rosa come Castrovilli. Poi se il giocatore vuole andare via si accontenta, ma andrebbe tenuto. Commisso non vuole partecipare, vuole vincere. Stadio? Credo che alla fine si ristrutturerà il Franchi”.