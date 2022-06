Vitale: “Fiorentina, tieniti stretto Zurkowski. Ho paura che…”

Il parere di Pino Vitale sulla trattativa tra Fiorentina ed Empoli per Zurkowski

Pino Vitale, dirigente sportivo e grande tifoso viola, ha parlato ai microfoni di TMW Radio delle trattative sull'asse Empoli-Firenze: "Gli azzurri faranno di tutto per tenersi Zurkowski. In questa stagione è stato uno dei migliori. Dall'altra parte la Fiorentina farebbe bene a riportarlo a casa, ma ho paura che Italiano non lo veda bene".