Vitale: “De Paul non vale 40 milioni, dobbiamo dare tempo a questa squadra”

Pino Vitale, storico direttore sportivo, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

“Per dare un giudizio su questa squadra e questo mercato serviranno almeno altre 7 partite. Con il Napoli ha fatto una grande partita, con il Genoa è stato vicino a pareggiare. Vanno aspettati, anche perchè si deve aspettare Ribery, che può fare molto bene per la Fiorentina. Boateng e Caceres possono fare bene, Pedro invece non lo conosco, ma anche lui dovrà aspettare qualche partita. Nonostante i prossimi impegni difficili, ora la Fiorentina deve iniziare a fare punti. Sicuramente in questo mercato la proprietà non si è rovinata, però Commisso con il suo grande entusiasmo ha detto che farà una grande Fiorentina, e dobbiamo crederci. De Paul? Per me non vale i 40 milioni che i Pozzo chiedevano. Chiesa farà un grande campionato, ha tutto per poter migliorare.”