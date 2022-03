Violitudine, il podcast: Galdiolo, per gli amici ‘Pappa’

La puntata di Violitudine è dedicata a Giancarlo Galdiolo rude difensore della Fiorentina fine anni 70. Un personaggio da conoscere meglio...

La puntata numero 19 di Violitudine, il racconto di Stefano Cecchi per Radio Bruno che il giovedì sera viene riproposto in podcast su Violanews ha come protagonista Giancarlo Galdiolo non certo un campione, ma un difensore gladiatorio che si fece voler bene da compagni e tifosi. Un racconto, quello di Stefano Cecchi, oggi come sempre tutto da ascoltare.