Viola subito al lavoro sotto la pioggia, Chiesa e Ribery monitorati dallo staff medico

Radio Bruno Toscana ha riferito le ultime sulla truppa viola, che ha già cominciato a preparare la gara con la Sampdoria in programma dopodomani. Oggi la Fiorentina è subito scesa in campo al Centro Sportivo, con lavoro defaticante per chi ha giocato ieri e allenamento completo per gli altri sotto una pioggia incessante. Montella ha parlato con la squadra, analizzando gli errori commessi ieri con l’Atalanta e rivedendo i minuti finali della gara. Dalbert è apparso poco sereno e non dell’umore ideale dopo la serata di ieri, mentre Chiesa e Ribery – ieri sostituiti su richiesta – sono costantemente monitorati dallo staff tecnico per capire le condizioni fisiche.