Alessandro Lovisa, dopo l’esperienza con la Primavera viola, è partito in prestito in direzione Gubbio. Il classe 2001 ha raccontato le prime impressioni fra i professionisti ai microfoni di TMW:

A Gubbio mi hanno voluto fortemente: hanno insistito molto con il mio agente dimostrando di darmi fiducia. Il poter giocare con continuità in un campionato come la C, in una società sana, ha fatto tutto il resto. Avevo richieste in B, ma ho preferito una crescita più graduale. Chiaro però che poi le scelte le valuto anche con i miei agenti, Davide Lippi e Luca Pennacchi. L’impatto in squadra è stato buono. Il gruppo è molto accogliente, un bel mix tra giovani ed esperti. Spero di riuscire a dare presto il mio contribuito, pensiamo a centrare la salvezza il prima possibile e poi vediamo.