Viola: ecco Ribéry! Quante soluzioni per Iachini con il francese in campo

La Fiorentina ha una risorsa

neanche troppo segreta parliamo di uno come Franck Ribéry.

l’ex Bayern, ricorda il Corriere dello Sport-Stadio è fuori dalla gara col Lecce dello scorso 30 novembre.

Se Iachini ci punterà subito,

l’emergenza sanitaria gli consentirà di disputare 5-6 gare in più di quelle previste, all’indomani dello stop. Sull’importanza di Ribéry per la Fiorentina non ci sono dubbi. Nelle condizioni particolari con le quali si tornerà in campo, la sua duttilità può diventare fondamentale per variare schemi e soluzioni offensive. Iachini punterà sul 3-5-2, lasciato in corso d’opera, per avvicinare l’obiettivo al più presto. Franck lì ha già trovato posto con Montella, ma sa di poter fare molto di più.

Abbinando il fuoriclasse transalpino a Vlahovic (o Cutrone) e Chiesa il 4-3-3 diventa naturalmente il punto d’arrivo. Un “11” che nel mezzo può contare su Pulgar in regia, coadiuvato da Castrovilli e Duncan: lo “schieramento” perfetto per esaltarsi negli ultimi 20-30 metri senza perdere il necessario equilibrio in fase di interdizione. Se poi l’avversario richiede una copertura differente ecco la variante con gli stessi uomini: la Fiorentina passa al 4-2-3-1 chiedendo a Ribery (e a Chiesa sull’altra fascia) di arretrare il raggio d’azione, lasciando l’interdizione a Pulgar e Duncan, con l’avanzamento di Castrovilli. Infine la versione ultra spregiudicata nel segno del 3-4-1-2, per le partite dove serve osare con i due attaccanti e con Chiesa tornante. E dove Ribery agirebbe da trequartista, in una formula ritagliata addosso alle sue caratteristiche: il giocatore a tutto campo l’ha già a fatto in questa stagione, a San Siro contro il Milan. E non è andata poi male.