Viola a caccia di un difensore: spunta un esterno spagnolo della Lazio

Laurini sta per partire per accasarsi al Parma (come vi abbiamo raccontato anche questa mattina), così i viola cercano un sostituto in difesa. L’ultimo nome, secondo quanto riporta Calciomercato.com, porta allo spagnolo della Lazio classe ’93 Patric. L’ex Barcellona è un laterale destro ed è nei piani anche del Benfica. Il classe ’93 ha collezionato 17 presenze nella scorsa stagione con la maglia della squadra della Capitale.