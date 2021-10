Vieri sul caso Vlahovic: “Commisso non parli di calcio perché non sa cosa dice”

L'ex viola ci va giù pesante sul caso Vlahovic: "E' impensabile obbligare un giocatore a firmare. Cos'è, una dittatura?"

L'ex attaccante Bobo Vieri, transitato anche da Firenze nella sua carriera, ha commentato le dichiarazioni di Commisso sul mancato rinnovo di Vlahovic. Queste le sue parole nel corso della diretta a Bobo Tv: "Commisso non deve parlare di calcio perché non sa cosa dice, Vlahovic ha il diritto di non rinnovare. E' impensabile obbligare un giocatore a firmare. Cos'è, una dittatura?".