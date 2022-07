Vieri scherza: “Se segna con continuità, Jovic farà la fine di Vlahovic”

In tour per promuovere la sua birra dal punto vendita Coop di Novoli, Bobo Vieri è stato intercettato da Radio Bruno e ha parlato dei temi viola: "Jovic? E' forte, deve riprendere a giocare con continuità e quindi gli va dato tempo. Italiano ha cambiato la squadra dopo risultati orribili, la Fiorentina è un'altra e gioca finalmente a calcio. Se Vlahovic fosse rimasto a Firenze sono convinto la Fiorentina sarebbe arrivata quarta, ma la gente deve capire che essere un calciatore è un lavoro e un business. E' normale che un calciatore voglia andare in certi club dove può giocare la Champions e lottare per vincere.

La Fiorentina per i giovani è un trampolino di lancio incredibile, alla fine la cessione è andata bene per tutti. Jovic è un altro giovane forte e ci sarà lo stesso problema tra qualche anno quando farà 15 gol (ride n.d.r.). Barcellona, Manchester, arrivano tutti... ma è un bene avere questo tipo di problemi. Burdisso? E' un grande intenditore, è un plus per la Fiorentina, pensa al calcio 24 ore al giorno. Non ci sono tanti giovani così in giro, se lo fanno lavorare come stanno facendo si possono fare grandi cose per e portarsi a casa tanti giovani".