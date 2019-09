Vieri attacca Sarri: “Anche la Fiorentina era in campo alle 15.00. E ha fatto meglio della Juve”

Christian Vieri, ex attaccante della Juventus e della Fiorentina, commenta a Tiki Taka le parole di Maurizio Sarri dopo Fiorentina-Juve:

Non mi piacciono gli allenatori che stanno sempre a lamentarsi come ha fatto Sarri. Se devi giocare alle 15, giochi alle 15. Forse non ha visto che giocava alle 15 anche la Fiorentina e ha giocato molto meglio della Juve.