VIDEO – La V e il ritorno al panta nero? Ecco alcuni dettagli della nuova maglia

Sui canali social viola spunta un promo delle nuove maglie della Fiorentina: cresce l'attesa per la presentazione ufficiale

Un video di 15 secondi dove si intravedono alcuni dettagli riguardo la nuova maglia della Fiorentina. Così i canali social viola hanno voluto dare in anteprima qualche indizio riguardo alle divise griffate Robe di Kappa con cui si scenderà in campo nella stagione 2022/23. Il colore viola più intenso, un motivo "rigato" e una "toppa" più scura attorno al petto che fa solo intravedere quella che potrebbe essere una V, la vera novità assoluta. Nel promo di ACF si scorge anche un pantaloncino di colore nero - sarebbe un ritorno dopo due anni - e anche la seconda divisa, bianca con il retro del colletto di color viola. Non resta che attendere la presentazione ufficiale...