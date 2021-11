Seduta di potenziamento per Igor e compagni

La Fiorentina si prepara al big match di sabato contro il Milan. Per i calciatori rimasti a Firenze, era oggi in programma una seduta in palestra. In un video postato dai social ufficiali della Fiorentina, Igor mostra ai tifosi tutta la sua forza in un esercizio di potenziamento muscolare.