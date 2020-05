VIDEO – Dragowski: “La barba per me cresce sempre! Il mio idolo è Artur Boruc”

Bartlomiej Dragowski si è concesso ad una sessione di domande e risposte sui canali social della Fiorentina:

“Sono contento che io e i miei compagni siamo tornati ad allenarci, il calcio ci è mancato. La barba da vichingo? Per me cresce sempre… Non ho sempre voluto fare il portiere, ma ho scelto bene, con i miei piedi era difficile fare il centrocampista. Il mio idolo da sempre è Artur Boruc. Nel tempo libero gioco con gli amici, ascolto musica, guardo film e serie tv, ad esempio adesso The Last Dance. Portieri polacchi preferiti? Ne abbiamo avuti tanti, direi Boruc, Szczesny e Mlynarczyk. L’attaccante che mi ha messo più in difficoltà? Mi piace molto Immobile. Top 3 portieri: Alisson, Oblak e Ter Stegen. Spero di rivedere presto i tifosi al Franchi.”