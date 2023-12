VIDEO – “Braccio largo, ma prima sul petto”. L’audio VAR di Milan-Fiorentina

Ha destato grandi polemiche il rigore non concesso alla Fiorentina nella sfida di San Siro contro il Milan per il tocco di mano di Loftus-Cheek. Come di consueto, DAZN ha diffuso gli audio fra VAR e arbitro di campo nella trasmissione Open Var. Ascoltando le registrazioni, si capisce subito come si sia trattato di una decisione particolarmente difficile dopo che Di Bello aveva inizialmente lasciato correre. Mazzoleni, da Lissone, si avvede del fallo di mano ma propende per non intervenire per il tocco sul corpo del centrocampista che occorre prima che il pallone gli balzi sul braccio. L'episodio in questione viene analizzato nel video sottostante a partire dal minuto 6:20.