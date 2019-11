Verso Verona: Cristoforo probabile titolare. Montella rivoluziona l’attacco

Indicazioni interessanti dall’allenamento della Fiorentina di oggi. Come riporta Radio Bruno, Montella ha effettuato prove con Cristoforo e Zurkowski, con l’uruguagio che sembra in vantaggio per una maglia da titolare in vista di domenica. Potrebbe essere dunque lui il prescelto a completare un trio di centrocampo con Badelj e Benassi. Novità anche per l’attacco perchè Montella pensa ad un attacco pesante con il tridente inedito formato da Chiesa e Ribery che supporteranno Vlahovic, confermato dopo la doppietta di Cagliari. Il sacrificato sarebbe Lirola con una difesa disposta probabilmente a 4.