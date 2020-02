Verso Udine, prime indicazioni di formazione: Igor, il modulo ed il ballottaggio in attacco

Iniziano a circolare le prime informazioni sulla formazione titolare viola che sabato potrebbe scendere in campo a Udine. Secondo quanto riporta Radio Bruno, la squalifica di Dalbert – che dovrebbe essere sostituito da Igor – apre il dibattito a livello tattico: 3-5-2 o 4-3-3? Al momento l’ipotesi più probabile è la conferma del modulo adottato fino ad ora dalla Fiorentina, con Igor schierato come quinto di centrocampo. A centrocampo più Pulgar di Badelj (che rientrerà dopo il turno di stop), mentre in attacco è ballottaggio tra Vlahovic e Cutrone.