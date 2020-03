Verso Udine: ancora 3-5-2 con Badelj titolare. Cutrone in vantaggio su Vlahovic. Ribery…

Da Radio Bruno arriva il punto sull’allenamento di rifiniura viola in vista della trasferta di Udine: ieri come oggi Ribery non ha fatto la partitella, non verrà convocato per la sfida contro l’Udinese, anche se la spinta emotiva che il suo rientro ha dato alla squadra non è indifferente. Per quanto riguarda la formazione, Igor prenderà il posto di Dalbert sulla fascia sinistra per il “classico” 3-5-2. Badelj resta ancora favorito su Pulgar per le chiavi del centrocampo viola. In avanti a completare il duo d’attacco con Chiesa, è favorito Cutrone su Vlahovic dopo l’ingresso positivo contro il Milan.