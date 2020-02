Verso l’Atalanta: Torna Castrovilli, Cutrone in vantaggio su Vlahovic. Caceres alza bandiera bianca

Il punto sulla rifinitura viola da parte di Radio Bruno: Castrovilli è convocato e ha tante chance di partire dal primo minuto per completare il classico centrocampo a cinque di Beppe Iachini. Caceres non ha preso parte alla rifinitura, probabilmente non verrà convocato o comunque non partirà titolare vista la grande prestazione di Igor della scorsa settimana. Cutrone è in vantaggio su Vlahovic per formare il tandem d’attacco con Chiesa, come ha detto Iachini ha bisogno di giocare e ritroavre fiducia. Duncan si è allenato in gruppo, ma la sua presenza nella lista dei convocati per la sfida di domani è molto difficile, il “sogno” è quello di recuperarlo per la trasferta di Genova in programma la prossima settimana.