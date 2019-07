Verso l’Arsenal, dubbio Simeone-Vlahovic. A destra giocherà Hancko

Come riporta Radio Bruno, la formazione della Fiorentina contro l’Arsenal sarà molto simile a quella già vista contro il Chivas qualche giorno fa. Si va verso la novità Hancko a destra, visto che Venuti tornerà nei prossimi giorni a Lecce. Per lo stesso motivo Vitor Hugo verrà risparmiato e la coppia centrale sarà nuovamente quella composta da Ceccherini e Ranieri. Sulla sinistra conferma per Terzic. Il trio di centrocampi sarà composto da Benassi, Cristoforo e uno tra Dabo e Zurkowski, con il polacco favorito. Davanti due sicurezze e un dubbio, visto che sugli esterni agiranno Sottil ed Eysseric: Vlahovic o Simeone? Montella scioglierà le riserve poco prima della partita.