Verso la Samp: conferma in blocco dell’undici anti Juve e Atalanta. Il turnover…

Per il match di domani contro la Sampdoria si va verso la conferma (quasi) in blocco del 3-5-2 visto contro Juventus prima e Atalanta poi. Come riporta Radio Bruno, Chiesa e Ribery sono a disposizione nonostante gli acciacchi di domenica e formeranno l’attacco piuma della Fiorentina visto che nell’ultima uscita né Vlahovic, né Boateng hanno convinto. L’altro giocatore uscito malconcio dal match contro i nerazzurri è Dalbert, che ha recuperato ed è dunque a disposizione ma potrebbe lasciare spazio a uno tra Venuti e Terzic. In questo caso, il brasiliano sarebbe l’unica variazione rispetto agli ultimi due undici varati dell’Aeroplanino. Secondo l’emittente infatti, il turnover più massiccio è previsto per domenica, quando la Fiorentina sarà di scena a San Siro contro il Milan e potremmo vedere qualche cambio in più.