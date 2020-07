Verso la Roma: chance da titolare per Igor e Vlahovic? Ghezzal vice Castrovilli

Il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini, in questo tour de force post-Covid, ha abituato a stupire nella composizione delle varie formazioni titolari. Partendo comunque, sempre o quasi, da una certezza: il modulo. Tranne che in situazioni sporadiche, i viola ogni volta sono scesi in campo disposti col 3-5-2. Considerando, poi, l’alternanza utilizzata dal tecnico gigliato, domani alle 19:30 all’Olimpico dal 1′ dovremmo rivedere Federico Chiesa sull’out di destra, con Lirola dall’altra parte (entrambi contro l’Inter erano partiti dalla panchina). Due i dubbi: il terzo centrale che affiancherà gli intoccabili Milenkovic e Pezzella ed il partner in attacco di Franck Ribery. Potrebbe essere il brasiliano Igor a giocarsela con Caceres in difesa davanti a Terracciano, mentre davanti potrebbe tornare da subito Dusan Vlahovic. Il serbo dalla ripresa della Serie A è stato scelto come titolare soltanto una volta da Iachini: alla prima contro il Brescia. Nel mezzo pochi i dubbi, considerando che Castrovilli è squalificato e Benassi infortunato: spazio al terzetto Ghezzal-Pulgar-Duncan.