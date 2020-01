Verso il Genoa, chi sostituirà Dalbert? Venuti favorito su… Maxi Olivera

La conferma del 3-5-2 con un solo cambio (forzato) rispetto al match di sabato al San Paolo contro il Napoli. Beppe Iachini sembra intenzionato a schierare dieci undicesimi rispetto a sette giorni fa, ad eccezione di Dalbert e come riporta Radio Bruno è ballottaggio aperto per chi prenderà il posto dell’esterno brasiliano. Il favorito a 48 ore dal fischio d’inizio del match sembra ancora Venuti, ma non è escluso che possa giocare addirittura Maxi Olivera. Più staccato Terzic.