Verona, si ferma Borini: potrebbe saltare i viola

Il Verona potrebbe dover fare a meno di Fabio Borini per la prossima sfida con la Fiorentina. Durante la partita persa a Brescia, infatti, l’attaccante gialloblu è rimasto vittima di un infortunio ed è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco già durante il primo tempo. Il club ha emanato un comunicato ufficiale in cui chiarisce che il giocatore ha subìto un “risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra” e al momento i tempi di recupero non sono quantificabili.

Fiorentina-Hellas sarà l’appuntamento successivo per la squadra di Iachini rispetto a quello contro il Cagliari ed è in agenda il prossimo 12 luglio: al momento pare quantomeno improbabile che l’attaccante possa recuperare in questi pochi giorni.