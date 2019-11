Verona-Fiorentina, i giocatori convocati da mister Montella: Chiesa c’è

Sempre meno al ritorno in campo della Fiorentina dopo la pausa per le nazionali. Domani, nonostante le parole di Montella (LEGGI), ci sarà anche Federico Chiesa. Prima convocazione dopo l’infortunio per il portiere Michele Cerofolini. C’è anche Eysseric. Questa la lista completa dei convocati per la gara in casa dell’Hellas Verona: