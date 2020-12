Verona, Faraoni dopo la batosta: “Contro la Fiorentina ritroveremo serenità”

Queste le dichiarazioni rilasciate da Marco Davide Faraoni al termine di Hellas Verona-Sampdoria e in vista della gara di sabato alle 15.00 contro la Fiorentina:

La sconfitta con la Samp è un passo falso nel grande percorso che stiamo facendo, ma non ci deve demoralizzare. Gli avversari, spesso, vengono qui con grande rispetto della nostra squadra e con l’intento di non lasciarci esprimere al meglio il nostro gioco. La sconfitta non ci deve far dimenticare quelle che sono le nostre qualità: un gruppo forte, sano, di ragazzi che lavorano bene giorno dopo giorno. Dobbiamo guardare avanti continuando quanto di buono stiamo facendo, dando il massimo sia in settimana che in ogni match. Se ripartiremo con lo stesso spirito? Assolutamente sì. Scenderemo in campo sempre per portare a casa dei punti preziosi per il nostro obiettivo: la salvezza. Ne abbiamo fatti 19 in 12 partite, non ci si può rimproverare nulla. Già dalla prossima sfida di sabato contro la Fiorentina, ripartiremo con grande serenità e con lo stesso spirito che ci ha contraddistinto in questo avvio di stagione. Ci sono tante sfide da affrontare e la strada è lunga, e proprio per questo non dobbiamo mollare di un centimetro.