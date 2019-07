Un presente.. assente. E’ questa finora l’immagine di sé stesso che ha dato Jordan Veretout in questo ritiro di Moena. Il centrocampista francese è il nome più quotato a lasciare la Fiorentina e si è dimostrato fin dalle prime ore del ritiro in Val di Fassa un separato in casa.

Veretout si è limitato a qualche corsetta e tanta cyclette in attesa di ricevere notizie dal suo procuratore Mario Giuffredi. Il Napoli fin dai mesi scorsi, poi la Roma e il Milan nelle ultime settimane hanno praticamente trovato l’accordo con il giocatore e il suo entourage, e nelle prossime ore la trattativa che lo porterà lontano da Firenze subirà un’accelerata (LEGGI QUI). Durante l’amichevole di ieri con Val di Fassa Team è stato preso di mira da una decina di tifosi che avevano notato la sua presenza sulla terrazza del centro sportivo. Cori e sfottò contro il giocatore tanto da costringerlo ad abbandonare la postazione.

Joe Barone lo ha tranquillizzato, facendo intendere che una soluzione si troverà nel minor tempo possibile. Forse, già prima della partenza della squadra viola negli States. Le prossime quarantottore saranno decisive, tanto che l’uomo di fiducia di Rocco Commisso è già a Milano dove domani incontrerà i rossoneri. Non l’unica squadra che ha messo le mani su Veretout, ma al momento quella più vicina. E il fatto che abbia voluto intensificare – seppur a parte – l’attività fisica sul campo fa intendere che ci sarà un’accelerata a breve.

Da Moena – Leonardo Vignozzi e Pier Francesco Montalbano