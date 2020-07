Venuti: “Se ho dimostrato di essere da Fiorentina? Non spetta a me dirlo”

Il difensore viola Lorenzo Venuti ha parlato a Sky Sport prima di Fiorentina-Bologna: “La fase difensiva è il nostro punto di forza, ora dobbiamo migliorare quella offensiva per quanto è possibile farlo in queste ultime due partite, è uno dei nostri obiettivi. Se ho dimostrato di essere da Fiorentina? Non spetta a me dirlo, spetta a chi di dovere. Personalmente sono molto soddisfatto”.

***Le formazioni ufficiali: Cutrone al fotofinish su Vlahovic, Ribery in tribuna. Novità sulle fasce